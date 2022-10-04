Баскетбольный клуб "Астана" проведет очередную домашнюю серию игр в Национальной лиге Казахстана, сообщают Vesti.kz. Соперником столичного клуба станет алматинский IRBIS.

Матчи пройдут 6-7 октября. Открыта продажа билетов.

IRBIS - дебютант элитного дивизиона, в прошлом сезоне одержавший победу в высшей лиге (под названием SC Qazaqstan). В составе команды есть экс-игроки "Астаны" - Николай Бажин и Роберт Пан, а также пять легионеров: россияне Глеб Толкачев и Егор Захаров, серб Бурко Семин, а также американцы Аарон Феликс и Джейден Сайлз.

Обе игры пройдут на велотреке "Сарыарка" и начнутся в 20:00 по столичному времени.

Билеты доступны в продаже по этой ссылке.