Стартовала продажа билетов на домашние матчи БК "Астана"

Новости спорта Баскетбол Казахстан (баскетбол)
Сегодня 08:29
©БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" проведет очередную домашнюю серию игр в Национальной лиге Казахстана, сообщают Vesti.kz. Соперником столичного клуба станет алматинский IRBIS.

Матчи пройдут 6-7 октября. Открыта продажа билетов.

IRBIS - дебютант элитного дивизиона, в прошлом сезоне одержавший победу в высшей лиге (под названием SC Qazaqstan). В составе команды есть экс-игроки "Астаны" - Николай Бажин и Роберт Пан, а также пять легионеров: россияне Глеб Толкачев и Егор Захаров, серб Бурко Семин, а также американцы Аарон Феликс и Джейден Сайлз.

Обе игры пройдут на велотреке "Сарыарка" и начнутся в 20:00 по столичному времени.

Билеты доступны в продаже по этой ссылке.

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Метки:
Астана БК

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