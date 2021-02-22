Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии

Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу над Шри-Ланкой в матче квалификационного турнира Кубка Азии-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что розыгрыш в группе F, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновился спустя год, и все оставшиеся игры проходят в Манаме (Бахрейн).

Казахстан и Шри-Ланка встречались уже во второй раз. Нескольким днями ранее подопечные Эмиля Райковича обыграли этого соперника со счетом 111:52, а сегодня были сильнее с еще большей разницей - 107:37.

Это была предпоследняя встреча в квалификации для обеих команд. Отметим, что Казахстан уже фактически гарантировал себе выход на Кубок Азии, так как уверенно лидирует в группе, а путевки напрямую получат первые две команды. Участники же, занявшие третьи места, проведут дополнительные игры.