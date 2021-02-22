Сборная Казахстана повторно разгромила Шри-Ланку в отборе на Кубок Азии

Казахстанцы фактически обеспечили себе участие в турнире.

Фото: nbf.kz©
Новости спорта Баскетбол Казахстан (баскетбол)
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Вчера 23:48

Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу над Шри-Ланкой в матче квалификационного турнира Кубка Азии-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz

Напомним, что розыгрыш в группе F, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновился спустя год, и все оставшиеся игры проходят в Манаме (Бахрейн).

Казахстан и Шри-Ланка встречались уже во второй раз. Нескольким днями ранее подопечные Эмиля Райковича обыграли этого соперника со счетом 111:52, а сегодня были сильнее с еще большей разницей - 107:37. 

Это была предпоследняя встреча в квалификации для обеих команд. Отметим, что Казахстан уже фактически гарантировал себе выход на Кубок Азии, так как уверенно лидирует в группе, а путевки напрямую получат первые две команды. Участники же, занявшие третьи места, проведут дополнительные игры. 

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Сборная Казахстана по баскетболу
Баскетбол Казахстан (баскетбол)
0
Вчера 23:48
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