Стартовали совместные баскетбольные семинары от "Астаны" и FIBA

Новости спорта Другие Баскетбол
Сегодня 11:01
©БК "Астана"

В Астане стартовали занятия в рамках программы Ball'In Schools, организованные "Астаной" совместно с FIBA, сообщает пресс-служба клуба.

Цель программы - обучение преподавателей физической культуры, расширение их возможностей продвигать баскетбол среди школьников в веселой и продуктивной манере.

Семинары продлятся до 13 декабря, слушатели получат сертификаты.

А уже завтра начнутся занятия по программе WABC Level 1 coaching course, направленной на повышение квалификации баскетбольных тренеров.

Генеральный партнер БК "Астана" - АО "ФНБ "Самрук Казына". Партнер БК "Астана" - КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта".

Фото: БК "Астана"©

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана БК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:01
Баскетбол
Стартовали совместные баскетбольные семинары от "Астаны" и FIBA
3 декабря, 16:30
Баскетбол
Ушел из жизни первый олимпийский чемпион - казах
30 ноября, 18:59
Баскетбол
18 миллиардов тенге. Озвучены бюджеты футбольной "Астаны", "Барыса" и еще двух спортивных команд
5 ноября, 19:23
Баскетбол
"Астана" крупно проиграла в Единой лиге ВТБ
4 ноября, 15:50
Баскетбол
БК "Астана" расстался с американским защитником
1 ноября, 07:24
Баскетбол
"Астана" потерпела поражение в Единой лиге ВТБ
24 октября, 13:32
Баскетбол
"Нужно задуматься об этом". Тренер БК "Астана" разобрал домашнее поражение
23 октября, 18:15
Баскетбол
БК "Астана" уступила в матче Единой лиги ВТБ
14 октября, 07:40
Баскетбол
В "Парме" назвали причину поражения от "Астаны"
14 октября, 07:22
Баскетбол
В "Астане" отреагировали на первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»