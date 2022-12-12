В Астане стартовали занятия в рамках программы Ball'In Schools, организованные "Астаной" совместно с FIBA, сообщает пресс-служба клуба.

Цель программы - обучение преподавателей физической культуры, расширение их возможностей продвигать баскетбол среди школьников в веселой и продуктивной манере.

Семинары продлятся до 13 декабря, слушатели получат сертификаты.

А уже завтра начнутся занятия по программе WABC Level 1 coaching course, направленной на повышение квалификации баскетбольных тренеров.

Генеральный партнер БК "Астана" - АО "ФНБ "Самрук Казына". Партнер БК "Астана" - КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта".

Фото: БК "Астана"©