Казахстан одержал пятую победу подряд и выиграл группу отбора на Кубок мира

Мужская сборная Казахстана по баскетболу вышла во второй раунд отборочного цикла на Кубок мира 2023 года.

Это произошло после того, как подопечные Олега Киселева на родном паркете обыграли команду Ирана со счетом 68:60. Самым результативным игроком в составе казахстанской команды стал Рустам Мурзагалиев, набравший 26 очков.

Таким образом, Казахстан одержал пятую победу подряд и занял первое место в группе.

Следующую игру сборная Казахстана проведет 4 июля в Нур-Султане против Бахрейна.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: