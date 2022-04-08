14-летние баскетболисты повалили судью на пол и жестко его избили

Баскетболисты детской команды Dream Team Elite избили судью во время матча на турнире Love of the Game. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале 11Alive, сообщает Р-Спорт.

Отмечается, что одно из решений рефери спровоцировало агрессию нескольких игроков. На площадке завязалась потасовка, судья вступил в драку с баскетболистами, но те повалили его на пол и нанесли арбитру несколько ударов ногами.

По итогам эпизода команду Dreаm Team Elite дисквалифицировали с турнира. Судью госпитализировали. Полиция завела уголовное дело по факту нападения.

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