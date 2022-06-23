Михаэль Шумахер будет удостоен специальной награды

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер будет удостоен Государственной премии, передает "Чемпионат". Награду от его имени получат его жена Коринна и дети Джина и Мик.

Государственная премия является высшей наградой земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) и обычно вручается раз в год, однако в 2020 и 2021 годах она не вручалась в связи с пандемией коронавируса.

Церемония состоится 20 июля.

Напомним, в декабре 2013 года легендарный гонщик получил серьезную травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает очень мало информации.