Выиграл дерби и вышел в финал! Казахстанец в шаге от достижения на US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№189) сыграет в финале квалификационного турнира US Open. Для выхода в основную сетку нью-йоркских соревнований 23-летнему уроженцу Петропавловска нужно выиграть один матч. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей решающей игре.

В сегодняшнем финале Скатову предстоит помериться силами с 29-летним британцем Билли Харрисом (№104). Это будет первый матч между ними.

Тимофей уже три раза успешно проходил квалификацию на турнирах "Большого шлема". Так было на Australian Open в 2022-м, а также на Ролан Гаррос и US Open в прошлом году. Дальше первого круга в основной сетке он не пробивался, но прохождение квалификации все равно - хорошее достижение.

Для Харриса это дебютный US Open, хотя он на шесть лет старше Скатова. Ранее он четырежды пытался пройти квалификацию на "Больших шлемах", но все было безуспешно. В этом году он впервые сыграл в основе, когда организаторы Уимблдона дали ему приглашение, минуя квалификацию. Но там он проиграл в первом же круге.

Тимофей в этой квалификации добился двух непростых побед. В первом круге казахстанец остановил опытного аргентинца Факундо Багниса (№128) - 6:7(5), 7:6(4), 6:1, затратив на все почти три часа. Во втором круге он выдал схожий по сценарию триллер, но уже против своего соотечественника Бейбита Жукаева (№218) - 3:6, 7:6(5), 6:1.

У Харриса выдался непростой первый матч, против аргентинца Хуана Мануэля Серундоло (№149) - 6:3, 2:6, 7:5. Но во втором раунде он был намного лучше своего соперника - боливийца Муркеля Делльена (№177) - 6:1, 6:3.

Не исключено, что Харрис подойдет к игре более свежим, но у Скатова уже есть успешный опыт выступлений в финале квалификации, и не будем забывать, что он моложе своего оппонента. Если Тимофею удалось сохранить запас энергии, то его должно хватить и на три сета, но куда лучше будет выиграть в двух партиях.

Проход на второй подряд US Open станет отличным достижением для казахстанца. В прошлом году ему не повезло с жеребьевкой и в первом же круге он сыграл с сильным австралийцем Алексом де Минауром, и все равно взял у того сет - 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.

Если Скатов обыграет Харриса то станет единственным представителем Казахстана, кому удастся пробиться через квалификацию в основу US Open-2024. Всего таковых было шесть, но все они проиграли в первом либо во втором круге отбора.

Матч между Скатовым и Харрисом пройдет сегодня, 22 августа, вторым запуском на корте №10. Игра начнется не ранее 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть здесь.