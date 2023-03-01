"Великий игрок". Победитель "Большого шлема" оценил первую ракетку Казахстана

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Седьмая ракетка мира Даниил Медведев в преддверии матча с Александром Бубликом высказался о казахстанском теннисисте, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперники сыграют на турнире ATP-500 в Дубае.

"Александр Бублик? Мы знаем друг друга лет с восьми, может, с девяти. Великий игрок. У нас были тяжелые матчи. Думаю, будет сложно. Мне нравится смотреть, как он играет.

Мне нравится, что ему все равно на то, что люди говорят о нем, по крайней мере мне так кажется. Помню, когда он играл в финале, он сыграл ручкой ракетки. Я бы не стал этого делать. Это не значит, что вы должны оскорблять его. Я зашел в комменты, люди сходили с ума: "Как можно так делать в финале?" Он в финале и может делать, что захочет. Это его выбор. Никто не может спорить с этим. Это то, что мне действительно нравится в нем. Я чувствую, что он очень – как вы это называете – особенный, но есть еще и другое слово.

Уникальный? Да, он уникален. Он верен себе. Это мне нравится. Это я уважаю. Я жду сложного матча", - сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, что Медведев является победителем турнира "Большого шлема". В 2021 году он выиграл US Open.

Добавим, что Бублик является первой ракеткой Казахстана. Он занимает 46-е место в рейтинге ATP.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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