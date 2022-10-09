В оргкомитете Astana Open объяснили приезд Джоковича

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 17:39
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Вице-президент Федерации тенниса Казахстана, представитель оргкомитета турнира Astana Open Юрий Польский высказался о предоставлении уайлд-кард 21-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" сербу Новаку Джоковичу, занимающему седьмое место в мировом рейтинге.

"Ему нужны очки. "Уимблдон" был без рейтинга, его не допустили до AO и US Open. А ему важно попасть на финал Итогового. Плюс Астана рядом, здесь он уже играл выставочный матч с Рафаэлем Надалем в 2019-м. То есть он знал, чего ожидать. В целом это было не финансовое решение, чтобы понимали люди. Это решение с точки зрения очков и того, что здесь его достойно встретят. Игроки между собой общались, хорошую обратную связь о нас давали - здесь все хорошо организовано, а игрокам это важно", - сказал Польский в интервью "Чемпионату".

Напомним, что в финале Astana Open, 9 октября, Джокович сыграет с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

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Метки:
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