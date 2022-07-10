После триумфа Рыбакиной! Определился мужской чемпион "Уимблдона"

Сербский теннисист Новак Джокович обыграла австралийца Ника Кирьоса и стал победителем мужского "Уимблдона"-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальная игра, которая продолжалась три часа, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).

Джокович добавил в свою коллекцию 21 "Шлем", включая седьмой титул на "Уимблдоне". Для серба это был 32-й рекордный финал мэйджора. При этом Новак впервые в карьере смог обыграть Кирьоса.

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Напомним, женский "Уимблдон" выиграла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта".

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