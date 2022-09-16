Стала известна причина завершения карьеры Роджера Федерера

Тренер легендарного теннисиста Роджера Федерера Северин Люти объяснил, почему его подопечный решил закончить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 41-летний Федерер объявил, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце следующей недели.

"Он просто не добился достаточного прогресса. Ему 41 год. Он так давно выступает в туре. Он сыграл более 1500 матчей. Его уход - комбинация этих факторов", - заявил тренер.

Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз - Australian Open, пять - Открытый чемпионат США, один - "Ролан Гаррос".

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