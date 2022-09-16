Легендарный Федерер завершает карьеру: он играл против казахстанцев, а однажды даже проиграл

Спортивный мир пребывает в состоянии шока после заявления легендарного швейцарца Роджера Федерера о скором завершении карьеры. Казалось, что 41-летний маэстро уже никогда не скажет этих слов, ведь о его возможном уходе из большого спорта говорили чуть ли не с начала 2010-х. Но впоследствии все поняли, что для Федерера возраст - это не больше, чем просто числа.

Но на самом деле это, конечно же, не так. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" в последние годы много страдал от травм и операций, поэтому он принял непростое решение попрощаться с профессиональным теннисом.

Корреспондент Vesti.kz решил вспомнить, как Федерер играл против теннисистов из Казахстана.

В нашу страну Роджер не приезжал, хотя сборная Швейцарии дважды гостила в столице Казахстана в рамках Кубка Дэвиса. В 2010-м казахстанцы сенсационно разгромили швейцарцев - 5:0, и гостям не помог даже будущий победитель турниров "Большого шлема" Стэн Вавринка. А в 2018-м швейцарцы приехали с еще более скромным составом, и в итоге казахстанцы вновь победили - 4:1.

Сам же Федерер провел четыре матча против казахстанцев в одиночных противостояниях. В январе 2010-го он во втором круге турнира в Дохе (Катар) сыграл с Евгением Королевым, незадолго до этого получившим гражданство Казахстана Ранее он уже обыгрывал этого соперника дважды, но на тот момент Королев представлял Россию.

А вот встреча в Дохе стала первой для Федерера против Королева-казахстанца. Швейцарец разобрался с Евгением без особых проблем - 6:2, 6:4. На том турнире Роджер добрался до полуфинала, где уступил будущему триумфатору россиянину Николаю Давыденко.

Примечание: во время трансляции на графике у Королева было российское гражданство. На тот момент ATP еще не успели внести изменения в гражданство спортсмена. Это был первый турнир Евгения под флагом Казахстана.

Летом 2011-го Роджер начал свой путь на "Уимблдоне" матчем с казахстанцем Михаилом Кукушкиным. В первом сете соперник навязал упорную борьбу Федереру, но не более того - 7:6(2) в пользу швейцарца.

В следующих двух сетах все сложилось для Роджера куда легче - 6:4, 6:2. На том турнире Федерер дошел в итоге до четвертьфинала, где уступил французу Жо-Вилфриду Тсонга, ведя 2:0 по сетам.

В апреле 2014-го сборные Швейцарии и Казахстана встретились в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса. И это исторический год для швейцарской сборной, ведь тогда им покорился Кубок Дэвиса, единственный в карьере Федерера.

Но в домашнем четвертьфинале складывалось очень нелегко. Швейцарцы сначала уступали 0:1, а затем и 1:2, но в итоге сумели переломить ход противостояния - 3:2.

В одиночке Федерер обыграл Кукушкина - 6:4, 6:4, 6:2.

Затем он разобрался с Андреем Голубевым - 7:6(0), 6:2, 6:3.

Зато в парном матче произошло историческое для казахстанского тенниса событие. Голубев и Александр Недовесов обыграли Федерера и Вавринку на их же территории - 6:4, 7:6(5), 4:6, 7:6(6)! Это единственный матч, который Федерер проиграл соперникам из Казахстана.

Последний матч Федерера против оппонента из Казахстана состоялся осенью 2015-го. Это случилось в родном городе Роджера - Базеле. В первом круге местного турнира он разгромил Кукушкина - 6:1, 6:2. Этот турнир в итоге выиграл именно Роджер, в финале оказавшись сильнее Рафаэля Надаля - 6:3, 5:7, 6:3.

20 побед на турнирах "Большого шлема", 103 титула на одиночных турнирах АТР, 310 недель в качестве первой ракетки мира, статус одного из шести спортсменов-миллиардеров и еще целая куча исторических рекордов в виде спорта, в котором он полностью переписал историю!

Всем любителям тенниса остается просто радоваться тому, что нам удалось застать карьеру Федерера и видеть матчи с его участием.

Фото: "Уимблдон", YouTube/tennistwitter©️

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