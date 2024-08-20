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Сенсационным разгромом завершился первый матч казахстанца на US Open

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Сенсационным разгромом завершился первый матч казахстанца на US Open ©olympic.kz

Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл свой первый матч на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, сообщает Vesti.kz.

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Теннисист из Казахстана Денис Евсеев сыграл свой первый матч на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, сообщает Vesti.kz.

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Казахстанец встретился в рамках четвертьфинала квалификации на хардовом корте турнира серии "Большого шлема" с эквадорским спортсменом Альваро Гильеном Меса и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:1. Игра продлилась один час и одну минуту.

Евсеев не исполнил ни одной подачи навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и десять геймов подряд.

Отметим, что Евсеев на данный момент занимает 207-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Меза располагается на 222-й позиции. 

 

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