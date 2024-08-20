Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
Белоруска Арина Соболенко поднялась в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой была опубликована на сайте организации, передают Vesti.kz.
Белоруска Арина Соболенко поднялась в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой была опубликована на сайте организации, передают Vesti.kz.
Соболенко стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышал 3,2 миллиона долларов. В финальном матче белоруска обыграла американку Джессику Пегулу (6-й номер посева) со счетом 6:3, 7:5.
Благодаря этому успеху Соболенко поднялась на второе место в чемпионской гонке, потеснив казахстанку Елену Рыбакину на третью строчку.
Лидирует в гонке Ига Швентек из Польши, которая первой квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.
Кроме того, Соболенко вернула себе звание второй ракетки мира. В одиночном рейтинге WTA она обошла американку Кори Гауфф, которая опустилась на третью строчку. При этом Рыбакина осталась четвертой, а Швентек - лидером рейтинга.
Топ-10 рейтинга WTA от 19 августа:
1 (1). Ига Швентек (Польша) - 10695 очков;
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8016;
3 (2). Кори Гауфф (США) - 6743;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5931;
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) - 5168;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5160;
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3980;
8 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) - 3571;
9 (8). Мария Саккари (Греция) - 3515;
10 (11). Елена Остапенко (Латвия) - 3428.
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