Путинцева взлетела на 199 мест в мировом рейтинге после исторического финала

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева значительно улучшила свои позиции в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает Vesti.kz.

В обновленной версии списка Путинцева поднялась сразу на 199 строк, заняв 94-е место. Это стало возможным благодаря ее неожиданному выходу в финал парного разряда турнира WTA 1000 в Цинциннати, где она в тандеме с Лейлой Фернандес из Канады уступила Айше Мухаммад (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Этот финальный матч стал первым "тысячником" в ее карьере.

Камбэком обернулся исторический финал Юлии Путинцевой

По ходу турнира Путинцева с Фернандес обыграли вторых сеянных на соревновании Катерину Синякову из Чехии, выступавшую вместе с американкой Тейлор Таунсенд.

Сильнейшая теннисистка Казахстана в этом разряде Анна Данилина потеряла одну строчку, став 49-й.