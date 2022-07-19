Российский теннисист из топ-10 рейтинга ATP высказался о смене гражданства

Российский теннисист Андрей Рублев не исключил возможности поменять гражданство в случае отстранения россиян от всех турниров, сообщает "Р-Спорт".

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации в Украине отказался допускать на Уимблдонский турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам рейтинговые очки.

"Если мы говорим о том, что надо было сделать, чтобы играть на "Уимблдоне", то надо было поменять паспорт. Тогда участие было бы допустимо. Если предположить, что нас забанят на всех турнирах, а я буду хотеть дальше продолжать спортивную карьеру, то смена гражданства - один из выходов. По факту мне ничего больше не останется", - сказал Рублев.

Рублев является второй ракеткой России и занимает восьмое место в рейтинге лучших теннисистов планеты. На счету 24-летнего теннисиста 11 титулов ATP, золотая медаль Олимпийских игр в смешанном парном разряде и победа в Кубке Дэвиса в составе сборной России.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина сделала заявление о возможной смене гражданства.

Отметим, что ряд бывших российских теннисистов выступает за Казахстан. Среди них Елена Рыбакина, выигравшая недавно "Уимблдон".

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт: