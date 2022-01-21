Расписание матчей двух казахстанцев на Australian Open 22 января

В субботу, 22 января, в Мельбурне пройдет шестой игровой день Australian Open-2022. Корреспондент Vesti.kz подготовил анонс и расписание матчей казахстанских спортсменов на этот день.

В субботу в Мельбурне пройдет оставшаяся часть матчей третьего круга в женском и мужском одиночных разрядах. Также пройдут матчи второго раунда в женской и мужской паре, а также несколько игр стартового круга смешанного разряда (микст). Пройдут первые встречи в парном турнире легенд и в одиночных разрядах юниоров как среди девочек, так и среди мальчиков.

В этот день выступят два представителя Казахстана, причем оба сыграют на восьмом корте. Вторым запуском, примерно в 07:30 утра по времени Нур-Султана, казахстанец Александр Недовесов и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши сыграют во втором круге мужской пары.

Их соперниками будут американец Маркос Хирон и кореец Сун-Ву Квон, которые в прошлом круге оставили за бортом соревнований казахстанца Александра Бублика и поляка Яна Зелински.

Сами Недовесов и Куреши в стартовом раунде одолели седьмых сеяных французов Николя Маю и Фабриса Мартена в трех партиях.

Пятым запуском, не ранее 11:00, на корт выйдут пары из турнира смешанного разряда. Казахстанец Андрей Голубев сыграет в дуэте с украинкой Людмилой Киченок. Они сыграют с хорватско-индийским дуэтом Дарьи Юрак и Рохана Бопанны.

Это будет второй матч Голубева на турнире. Ранее он проиграл в первом круге мужского парного разряда.

Напомним, что, помимо Недовесова и Голубева, в Мельбурне продолжает свои выступления казахстанка Анна Данилина.

Фото: Davis Cup Finals©️