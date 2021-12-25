Практически все теннисисты из топ-100 рейтинга ATP вакцинировались от коронавируса

Исполнительный вице-президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по коммуникациям Саймон Хигсон заявил, что 95 процентов игроков, входящих в топ-100 рейтинга организации, вакцинировались от коронавируса, сообщает агентство "Р-Спорт".

У Казахстана в топ-100 рейтинга ATP входит только один теннисист - Александр Бублик, который занимает 36-е место.

Ранее сообщалось, что власти австралийского штата Виктория запретили въезд на территорию региона не привитым от коронавируса теннисистам, которые будут принимать участие в Australian Open-2022. Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне 17-30 января.

На прошлой неделе несколько спортсменов, принявших участие в выставочном турнире в Абу-Даби, заразились коронавирусом. Среди них были испанский теннисист Рафаэль Надаль, швейцарка Белинда Бенчич и представительница Туниса Онс Жабер. Бенчич и Жабер заявили, что являются полностью вакцинированными. Надаль ранее критиковал отказ от вакцинации.