"Последний Australian Open?" Джокович сделал заявление после отказа от полуфинала

Сербский теннисист Новак Джокович (№7) объяснил свое решение досрочно завершить полуфинальный матч Australian Open-2025 против Александра Зверева (№2), сообщают Vesti.kz.

37-летний спортсмен отказался продолжать встречу после напряженного первого сета, в котором победу с минимальным перевесом одержал Зверев - 7:6 (7:5).

"Это мышечный надрыв. Два года назад я справился с этим лучше, это не так сильно беспокоило меня на корте. Сегодня все было иначе.

Возможно ли, что это был мой последний Australian Open? Я не знаю. Такая вероятность существует. Кто знает? Мне просто нужно посмотреть, как будет складываться этот сезон.

Продолжу ли работу с Марреем? Я не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому мы еще не говорили о наших дальнейших шагах. Думаю, нам обоим нужно немного остыть, а потом мы поговорим об этом", - сказал Джокович на пресс-конференции.