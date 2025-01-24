"Последний Australian Open?" Джокович сделал заявление после отказа от полуфинала

Сербский теннисист Новак Джокович (№7) объяснил свое решение досрочно завершить полуфинальный матч Australian Open-2025 против Александра Зверева (№2), сообщают Vesti.kz.
37-летний спортсмен отказался продолжать встречу после напряженного первого сета, в котором победу с минимальным перевесом одержал Зверев - 7:6 (7:5).
"Это мышечный надрыв. Два года назад я справился с этим лучше, это не так сильно беспокоило меня на корте. Сегодня все было иначе.
Возможно ли, что это был мой последний Australian Open? Я не знаю. Такая вероятность существует. Кто знает? Мне просто нужно посмотреть, как будет складываться этот сезон.
Продолжу ли работу с Марреем? Я не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому мы еще не говорили о наших дальнейших шагах. Думаю, нам обоим нужно немного остыть, а потом мы поговорим об этом", - сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, Джокович является 24-кратным триумфаторов турниров "Большого шлема".
Отметим, что в рамках текущего розыгрыша Джокович поочередно одолел следующих теннисистов: Нинеш Басаваредди (США) - 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, Жайме Фарию (Португалия) - 6:1, 6:7, 6:3, 6:2, Томаша Махача (Чехия) - 6:1, 6:4, 6:4, Иржи Легечку (Чехия) - 6:3, 6:4, 7:6 и испанца Карлоса Алькараса - 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
В финале Зверев сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Бен Шелтон (США).