Первая ракетка Казахстана сохранил позиции в рейтинге ATP

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 11:17
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Казахстанец Александр Бублик узнал свое место в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик по-прежнему занимает 43 место в мужском одиночном разряде, что позволяет ему оставаться лучшим представителем Казахстана в рейтинге.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, вылетевший на прошлой неделе в первом круге турнира в Астане ATP 500 Astana Open. Второе место занимает Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Каспер Рууд из Норвегии.

отметим, что финалист прошедшего в Астане турнира грек Стефанос Циципас поднялся с шестого на пятое место, а победитель Новак Джокович сохранил за собой седьмую строчку.

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Метки:
Бублик Александр ATP Джокович Новак Надаль Рафаэль Алькарас Карлос

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