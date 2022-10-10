Первая ракетка Казахстана сохранил позиции в рейтинге ATP

Казахстанец Александр Бублик узнал свое место в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик по-прежнему занимает 43 место в мужском одиночном разряде, что позволяет ему оставаться лучшим представителем Казахстана в рейтинге.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, вылетевший на прошлой неделе в первом круге турнира в Астане ATP 500 Astana Open. Второе место занимает Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Каспер Рууд из Норвегии.

отметим, что финалист прошедшего в Астане турнира грек Стефанос Циципас поднялся с шестого на пятое место, а победитель Новак Джокович сохранил за собой седьмую строчку.