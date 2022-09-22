Первая ракетка Казахстана одержал волевую победу и вышел в 1/4 финала во Франции

Новости спорта Теннис ATP
22 сентября 20:18
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Казахстанец Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира во французском Метце, сообщает корреспондент Vesti.kz. 25-летний теннисист впервые в карьере обыграл конкурента.

Во втором круге Бублик одержал волевую победу над финским теннисистом Эмилем Руусувуори - 6:7, 6:4, 6:3. Это первая победа Бублика над конкурентом после двух поражений в очных играх.

Встреча продолжалась более двух часов, а казахстанец подал 13 раз навылет против девяти двойных ошибок у Руусувуори - 6-0.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем пары норвежца Холгера Руне и Бенджамина Бонзи из Франции. В стартовой встрече турнира казахстанец переиграл другого француза - Эвана Фурнесса (5:7, 6:4, 7:6).

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Метки:
Бублик Александр Франция ATP

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