Новак Джокович угостил сербских журналистов, работающих на "Ролан Гаррос", сообщает Informer.

На днях на пресс-конференции он получил от своих соотечественников бананы, воду и финики. В ответ он решил порадовать представителей СМИ, а с собой у него был казахстанский шоколад.

"Особый подарок! Новак угостил журналистов казахстанским шоколадом!" - пишет сербский сайт.

Напомним, Джокович вышел на Открытом чемпионате Франции в четвертьфинал, где сегодня, 6 июня, сыграет с россиянином Кареном Хачановым.