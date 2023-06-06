Особый подарок! Джокович угостил казахстанским шоколадом журналистов на "Ролан Гаррос"

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Сегодня 11:50
©instagram.com/djokernole

Новак Джокович угостил сербских журналистов, работающих на "Ролан Гаррос", сообщает Informer

На днях на пресс-конференции он получил от своих соотечественников бананы, воду и финики. В ответ он решил порадовать представителей СМИ, а с собой у него был казахстанский шоколад. 

"Особый подарок! Новак угостил журналистов казахстанским шоколадом!" - пишет сербский сайт. 

Напомним, Джокович вышел на Открытом чемпионате Франции в четвертьфинал, где сегодня, 6 июня, сыграет с россиянином Кареном Хачановым. 

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Метки:
Джокович Новак

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