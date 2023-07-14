Определились все финалисты Уимблдона после вылета Рыбакиной

Сильнейший теннисист мира Карлос Алькарас стал последним финалистом Уимблдона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 14 июля, 20-летний испанец провел полуфинальный матч против третьей ракетки мира - 27-летнего россиянина Даниила Медведева. Алькарас выиграл с трех сетах с одинаковым счетом 6:3 и впервые в карьере будет биться на Уимблдоне за главный трофей.

Таким образом, на Открытом чемпионате Англии определились все финалисты.

Мужской финал состоится в воскресенье, 16 июля. Алькарас сыграет с прошлогодним победителем турнира - 36-летним сербом Новаком Джоковичем. Вторая ракетка мира, в свою очередь, выбил из борьбы в 1/2-й итальянца Янника Синнера.

А в субботу, 15 июля, на Открытом чемпионате Великобритании состоится финал в женском одиночном разряде, в котором сыграют представительница Туниса Онс Жабер, выбившая казахстанку Елену Рыбакину, и чешка Маркета Вондроушова.

Розыгрыш проходит в Лондоне на травяном покрытии.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ