Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона

36-летний Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 14 июля, сербский теннисист, являющийся второй ракеткой мира, провел полуфинальную встречу с 21-летним итальянцем Янником Синнером, занимающим восьмую строчку в рейтинге АТР.

Встреча продолжалась час и 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. Он сделал 11 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из девяти брейк-поинтов.

Напомним, серб является действующим чемпионом Уимблдона. Он выигрывал этот турнир семь раз в карьере.

В финале, который состоится в воскресенье, 16 июля, Джокович сыграет с победителем матча, в котором сойдутся сильнейший теннисист мира из Испании Карлос Алькарас и третья ракетка мира тура россиянин Даниил Медведев.

Напомним, в субботу, 15 июля, на Открытом чемпионате Великобритании состоится финал в женском одиночном разряде, в котором сыграют представительница Туниса Онс Жабер, выбившая казахстанку Елену Рыбакину, и чешка Маркета Вондроушова.

Розыгрыш проходит в Лондоне на травяном покрытии.

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