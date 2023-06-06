Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сделал заявление о своем выступлении на "Ролан Гаррос", передает "Чемпионат". В мужском одиночном разряде он дошел до четвертьфинала, где сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.

"На турнирах ATP мне легко. В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.

Я ответил: "Ребята, да ладно! У меня только два туалетных перерыва за матч, а в пятисетовом формате иногда приходится делать четыре, а то и пять уколов". Поэтому я сказал, что так нельзя, потому что это означает, что мне запрещено делать то, что необходимо для моего самочувствия, для моей жизни.

Когда уже началось это обсуждение, во время второго круга я вышел, чтобы ввести инсулин. В комнату вошел супервайзер, который об этом не знал. Он запаниковал и сказал: "Нет, нет, вы не можете это делать. Нужен врач, чтобы сделать укол". Я сказал ему, что это не так, потому что обычный врач не может мне помочь, если он не специалист и не знает, сколько препарата мне вводить. Я сказал: "Послушайте, у меня диабет с трех лет, я точно знаю, что делать", но он ответил: "Нет, это должен делать врач". Так что началось еще одно обсуждение.

Сегодня я наконец сказал: "Пожалуйста, объясните, что я должен сделать, - и все будет в порядке. Если нужно вводить инсулин вне корта - с радостью так и сделаю, это займет всего пять секунд. Просто дайте мне это сделать, но лучше на корте". Но мне сказали, что выглядит странно, когда я ввожу его на корте. Но это глупое решение, потому что, если я этого не сделаю, моя жизнь будет в опасности. Но они сказали, что это выглядит странно. Я ответил: "На что это похоже? На то, что я принимаю что-то запрещенное?" Это обсуждение не имеет смысла", - сказал Зверев.