Новак Джокович сыграет на супертурнире в Астане. Известны конкуренты

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира Новак Джокович по специальному приглашению президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова примет участие в турнире категории ATP 500 в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ФТК. Топовое событие пройдет с 1 по 9 октября 2022 года.

Сербская звезда тенниса прибудет на казахстанский турнир после игр на выставочном турнире "Кубок Лэйвера", который пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября.

На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Карлос Алькарас (№ 1 АТР), Даниил Медведев (№ 4 АТР), Марин Чилич (№ 16 АТР), Станислас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC).

Помимо них, в Астану приедут Стефанос Циципас (№ 6 АТР), Андрей Рублев (№ 9 АТР), Хуберт Хуркач (№ 10 АТР), Янник Синнер (№ 11 АТР), Феликс Оже-Альяссим (№ 13 АТР), Диего Шварцман (№ 17 АТР), Карен Хачанов (№ 18 АТР), Роберто Баутиста Агут (№ 21 АТР), Григор Димитров (№ 23 АТР), Гаэль Монфис (№ 32 АТР) и многие другие известные исполнители.

Сильные игроки собрались и в парном разряде, где сыграют еще несколько чемпионов турниров "Большого шлема": это Джо Солсбери (1 АТР), Раджив Рам (2 АТР), Нил Скупски (3 АТР), Весли Колхоф (4 АТР), Жан-Жюльен Ройер (5 АТР), Марсело Аревало (6 АТР),

Приедут в Астану олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич и экс-лидеры мирового рейтинга в паре - колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль.

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