Надаль снялся с Кубка Лэйвера

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 16:43
©РИА Новости/Владимир Песня

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий третье место в мировом рейтинге, завершил свое выступление на Кубке Лэйвера в Лондоне, сообщает пресс‑служба турнира.

Надаль снялся с него по личным причинам, его место на Кубке Лэйвера займет восьмая ракетка мира британец Кэмерон Норри, который сегодня, 24 сентября, сыграет с американцем Тэйлором Фрицем, занимающим 12-е место в рейтинге ATP.

Ранее Надаль сыграл в паре с швейцарцем Роджером Федерером, который провел свой последний матч в карьере, против американцев Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу. Надаль и Федерер проиграли в трех сетах - 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Надаль Рафаэль ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:43
ATP
Надаль снялся с Кубка Лэйвера
Сегодня , 11:09
ATP
Первая ракетка Казахстана вышел в полуфинал турнира во Франции
Вчера , 17:29
ATP
Новак Джокович сыграет на супертурнире в Астане. Известны конкуренты
22 сентября, 20:18
ATP
Первая ракетка Казахстана одержал волевую победу и вышел в 1/4 финала во Франции
21 сентября, 21:49
ATP
Первая ракетка Казахстана стартовал с тяжелой победы на турнире во Франции
16 сентября, 16:46
ATP
Стала известна причина завершения карьеры Роджера Федерера
16 сентября, 15:29
ATP
Легендарный Федерер завершает карьеру: он играл против казахстанцев, а однажды даже проиграл
15 сентября, 19:44
ATP
Федерер объявил о завершении карьеры
15 сентября, 14:31
ATP
Риск досрочного вылета? Что нужно знать о противостоянии сборных Казахстана и США в Кубке Дэвиса
14 сентября, 07:43
ATP
Казахстан проиграл на старте Кубка Дэвиса
© 2008 - 2022 ТОО «EML»