"Мы оба живы". Первая ракетка Казахстана вспомнил о драке с будущим олимпийским чемпионом

Новости спорта Теннис ATP
Вчера 23:37
©КТФ

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о драке с будущим олимпийским чемпионом, финалистом US Open немцем Александром Зверевым, которая случилась в юниорском возрасте, сообщает "Чемпионат".

"Да, это правда. Я не хочу рассказывать эту историю. Это уже в прошлом. Да, мы поссорились, это было, но я не хочу вдаваться в подробности. Кто победил в драке? Мы оба живы, значит, все в выигрыше", - заявил Бублик.

Зверев, побеждавший на Олимпиаде - 2020 занимает восьмое место в рейтинге ATP. Бублик занимает 41-ю строчку. 

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Метки:
Бублик Александр ATP

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