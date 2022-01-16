Матч Джоковича в первом круге Australian Open появился в расписании

Встреча первого круга турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - с участием серба Новака Джоковича значится в расписании матчей на понедельник, опубликованном на сайте соревнований, сообщает агентство "Р-Спорт".

В первом круге 34-летний Джокович должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Согласно расписанию, этот матч станет последним в понедельник на корте имени Рода Лейвера, который является центральной ареной турнира.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах".

Серб подал апелляцию, которую рассматривал Федеральный суд Австралии. В настоящее время слушания завершены, в ближайшие часы ожидается объявление вердикта.

Открытый чемпионат Австралии пройдет на кортах "Мельбурн-парка" 17-30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира.