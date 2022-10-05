Марин Чилич внес вклад в озеленение Астаны

В столице Казахстана продолжается турнир серии АТР 500 Astana Open. Победитель Открытого чемпионата США-2014, финалист двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде ("Уимблдон"-2017, Открытый чемпионат Австралии-2018), бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде хорват Марин Чилич принял участие в озеленении Астаны. Теннисист посадил ель, которая стала подарком городу, и приурочил это к проходящему турниру ATP 500 Astana Open.
"Это очень правильная и интересная инициатива. Мы должны чувствовать ответственность за состояние планеты. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет примером для многих", - сказал Чилич.
Генеральные спонсоры турнира:
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Группа "KAZ Minerals"
"Eurasian Resources Group" (ERG)
Официальный партнер:
"The Ritz-Carlton Astana"
Партнер:
"MYD Production"
Фото: ©ФТК