Лучший теннисист Казахстана взял реванш у соперника, из-за которого разбил три ракетки

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 00:54
©instagram.com/bublik

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в третий круг турнира ATP 250 Open 13 Provence в Марселе (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Бублик нанес поражение местному теннисисту Грегуару Барреру - 6:4, 6:2. Матч продолжался один час и три минуты.

Отметим, что это был пятый матч между теннисистами. Бублик вышел в этом противостоянии вперед - 3:2.

Всего две недели назад Баррер обыграл Бублика в первом круге во французском Монпелье, где казахстанец должен был защищать свой прошлогодний титул - 6:4, 6:7(12), 7:6(3). Это была крайне нервная встреча для Бублика, именно в ходе нее он разбил три ракетки подряд.

Баррер лишил Александра возможности защитить как можно больше набранных в прошлом году очков, и из-за этого казахстанец серьезно упал в рейтинге, более чем на десять позиций.

В третьем круге турнира в Марселе Бублик сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) - Гийс Броувер (Нидерланды).

Напомним, что в первом круге соревнований его соперником был Филип Краинович из Сербии. Бублик одержал победу по итогам трех сетов - 5:7, 6:3, 6:4.

Отметим, что ранее Бублик потерпел десять поражений подряд.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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