Казахстанец Михаил Кукушкин стал победителем квалификации "Уимблдона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 23 июня, в решающем матче за выход в основную сетку он встречался с Жомбором Пирошем из Венгрии.

Казахстанец занимает 160-е место в рейтинге АТР, тогда как его соперник - 178-е.

Матч продолжался 3,5 часа. Теннисисты сыграли четыре сета. В первых двух партиях Кукушкин одержал победу, затем проиграл и снова взял верх. Как итог - его победа со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 4:6, 7:6 (7:0).

Отметим, что в мужском одиночном разряде прямое попадание в основную сетку получил Александр Бублик. А в женском турнире сыграют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, причем обе войдут в число сеяных.