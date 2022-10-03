Казахстанский теннисист совершил рывок в мировом рейтинге

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Сегодня 08:33
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга на 3 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в одиночном разряде лучший теннисист Казахстана Александр Бублик потерял две позиции, оказавшись на 43-й. А вот Тимофей Скатов поднялся аж на 24 позиции, став 209-м. Михаил Кукушкин расположился на 221-й (минус три позиции), Денис Евсеев - на 267-й (плюс три позиции), Дмитрий Попко - на 295-й (минус 60 позиций).

В топ-3 также произошли изменения. Испанец Рафаэль Надаль поднялся с третьей строчки на вторую, а норвежец Каспер Рууд, напротив, со второго места опустился на третье. Лидерство осталось за другим испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Среди парников Андрей Голубев стал 51-м в рейтинге (плюс одна позиция), а Александр Недовесов остался на 60-й строчке.

В топ-3 новый лидер - американец Раджив Рам (плюс одна позиция), британец Джо Солсбери опустился с первого места на второе, а нидерландец Уэсли Колхоф поднялся с четвертой строчки на третью.

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Метки:
ATP Бублик Александр Кукушкин Михаил Скатов Тимофей Попко Дмитрий

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