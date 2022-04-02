Казахстанский теннисист проиграл в полуфинале турнира в Испании

Казахстанский теннисист Александр Недовесов остановился в шаге от финала в парном разряде турнира серии Челленджер в испанской Марбелье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши уступил чешско-австрийскому дуэту в составе Романа Жебавы и Филиппа Освальда.

Встреча завершилась со счетом - 4:6, 3:6.

Напомним, что в матче 1/4 финала парного разряда казахстанско-пакистанская пара обыграла испанца Пабло Андухара и швейцарца Станисласа Вавринку - 6:1, 7:6(7:1). Последний, как известно, победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Недовесов занимает 63 место в парном разряде рейтинга ATP.