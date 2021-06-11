Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов пробились в полуфинал алматинского "Челленджера".

Четвертьфинальная игра Скатова с французом Эваном Фурнессом получилась очень продолжительной, напряженной, и ситуация раскачивалась как маятник. Во второй партии на тай-брейке Тимофей отыграл матчбол и перевел встречу в решающий сет, где за счет двух реализованных брейк-пойнтов одержал общую победу со счетом 4-6, 7-6 (10-8), 6-4.

За 3 часа и 6 минут игрового времени Скатов реализовал четыре брейк-пойнта из четырнадцати и допустил три двойные ошибки.

"Очень тяжело о чем-то думать. Матч получился очень сложным и нервным. В первом сете было много моментов, когда мог сделать брейк и повести, потом на 4:5 проиграл свою подачу. Во второй партии продолжал играть максимально, старался действовать агрессивно. В третьем сете мы оба подустали, но я продолжал давить и заслуженно победил. Что касается следующей игры - полуфинала против Чун Сина из Тайбея - то несколько раз встречался с ним еще в юниорском возрасте. И последний раз тогда уступил, но сейчас уже не юниорский теннис, я выступаю дома и постараюсь сыграть на максимуме", - отметил Скатов.

Затем в полуфинал вышел Дмитрий Попко. В зрелищном четвертьфинальном противостоянии он победил словака Андрея Мартина, который на этом турнире имеет самый высокий рейтинг. Счет 7-5, 6-3.

За матч, который продолжался 1 час и 43 минуты, Попко реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных, сделал один эйс и допустил три двойные ошибки.

"Счет не отражает ход игры, матч получился тяжелым. Соперник хорошо выступает на грунте. В 2019 году на "Челленджере" в Италии он меня обыграл и сегодня для меня это было дополнительной мотивацией. Побеждать первого сеянного всегда приятно. Очень хорошая победа над очень сильным игроком", - сказал после встречи Попко.

В полуфинале Дмитрий встретится с бельгийцем Зизу Бергсом.

Фото: ФТК©

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