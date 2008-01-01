Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году

Димаш Тулегенов

Казахстанец Александр Бублик завершил сезон на 50-м месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Корреспондент Vesti.kz - об интересных статистических показателях лучшего теннисиста страны.



В этом году Бублик провел 30 матчей на турнирах серий АТР, ITF и Grand Slam, выиграв 14 из них. Лучшим результатом для 23-летнего казахстанца стал выход в полуфинал на турнире в Марселе (Франция), который прошел в феврале. Всего Бублик сыграл на 13 соревнованиях под эгидой ATP, принял участие во всех трех Больших Шлемах в году (Уимблдон в 2020 году не проводился из-за коронавируса), а также выиграл оба матча в рамках Кубка Дэвиса.



По итогам года Александр стал лидером мирового тура по количеству допущенных двойных ошибок за матч. В среднем Бублик ошибается при подаче 7,1 раза за игру. Топ-5 "счастливчиков" АТР-тура по этому показателю выглядит следующим образом:



1. Александр Бублик (Казахстан) - 7,1;

2. Бенау Пэр (Франция) - 6,8;

3. Александр Зверев (Германия) - 5,9;

4. Николоз Басилашвили (Грузия) - 5,6;

5. Денис Шаповалов (Канада) - 4,9.



Из положительных результатов можно отметить умение Бублика подавать навылет. По среднему количеству эйсов за матч Бублик занял седьмое место - 12,9. Если же брать в учет только турниры на грунтовом покрытии, то там Александр был удостоен второй строчки:



1. Рейлли Опелка (США) - 13,2;

2. Александр Бублик (Казахстан) - 12,3;

3. Ник Кирьос (Австралия) - 11,7;

4-5. Джон Изнер (США) - 10;

4-5. Милош Раонич (Канада) - 10.



А вот и особенные эйсы в исполнении Бублика, которые он выполнил после подачи "с руки":







Напомним, что Бублик завершил сезон в топ-50, заработав за текущий год более 623 тысяч долларов призовых.