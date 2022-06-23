Двух теннисистов ограбили на турнире в Истбурне

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Сегодня 12:48

Аргентинец Диего Шварцман и испанец Педро Мартинес стали жертвами воров на теннисном турнире в Истбурне (Великобритания). Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что у них украли вещи из гостиничных номеров.

"У меня украли часы из моей комнаты, и у Шварцмана также украли некоторые вещи из его комнаты. У меня была плохая ночь, это правда. Я не спал. Было сложно подготовиться к матчу, но я просто пытался сосредоточиться на игре", - сказал Мартинес.

Турнир в Истбурне проходит с 20 по 25 июня.

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