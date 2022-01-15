Джоковича задержала полиция

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Сегодня 08:07

Сербский теннисист Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, задержан иммиграционной полицией в соответствии с решением суда, сообщает Р-Спорт со ссылкой на CNN.

Ранее отмечалось, что первая ракетка мира останется на свободе до встречи с иммиграционными властями.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open 5 января, а на следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины отвода спортсмена от прививки против коронавируса.

Через четыре дня теннисиста освободили по решению суда. В пятницу министр по делам иммиграции Алекс Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах".

Напомним, в основной сетке Australian Open-2022 сыграют шесть представителей Казахстана: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов,  Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Кукушкин и Скатов пробились на турнир через квалификацию.

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