Джокович вышел в финал турнира в Астане после отказа Медведева

Новости спорта Теннис ATP
Сегодня 20:45
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Серб Новак Джокович стал вторым финалистом турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге ATP встречался с четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В первом сете серб уступил со счетом 4:6, а второй выиграл - 7:6. В дальнейшем россиянин из-за травмы не смог продолжить встречу.

А финале, который пройдет 9 октября Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который одолел другого россиянина Андрея Рублева.

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Метки:
Джокович Новак ATP

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