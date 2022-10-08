Джокович вышел в финал турнира в Астане после отказа Медведева

Серб Новак Джокович стал вторым финалистом турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге ATP встречался с четвертой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В первом сете серб уступил со счетом 4:6, а второй выиграл - 7:6. В дальнейшем россиянин из-за травмы не смог продолжить встречу.

А финале, который пройдет 9 октября Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который одолел другого россиянина Андрея Рублева.

Генеральные спонсоры турнира:

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