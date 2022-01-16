Джокович проиграл суд и не сыграет на Australian Open-2022

Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на решение об аннулировании его визы. Об этом рассказал глава органа Джеймс Оллсоп в ходе объявления решения, транслировавшегося на YouTube, сообщает агентство "Р-Спорт".

Виза Джоковича была аннулирована, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, которая обязательна для всех участников первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии.

Соревнования пройдут на кортах "Мельбурн-парка" 17-30 января, а Джокович (девятикратный чемпион) является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что он был включен в расписание турнира в первый день. В первом круге 34-летний Джокович должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Согласно расписанию, этот матч должен был стать последним в понедельник на корте имени Рода Лейвера, который является центральной ареной турнира.