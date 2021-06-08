"Будем биться до конца". Голубев прокомментировал выход в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Андрей Голубев разобрал, за счет чего ему с Александром Бубликом удалось выйти в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос". Он отметил, что уже во второй раз в карьере дошел до данной стадии.

"Для меня это второй полуфинал на Открытом чемпионате Франции. В 2014 году в тандеме с австралийцем Гротом я уже выходил в эту стадию и спустя семь лет мне удалось снова повторить это достижение, чему я очень рад. Сегодня мы уверенно начали матч, с самого начало создавали давление на приеме, сумели сразу же сделать брейк, и с психологической точки зрения это был хороший задел. У меня лично сегодня хорошо получалась подача, хорошо играл с задней линии.

Были моменты, когда соперники могли переломить ход встречи, но, считаю, что мы очень здорово отыграли именно в эти моменты. У нас будут несколько дней перерыва, и в четверг - полуфинал. Настрой боевой, будем биться до конца", - цитирует Голубева сайт ФТК.

За выход в финал Бублику и Голубеву предстоит сыграть с представителями Испании Пабло Андухаром и Педро Мартинесом.

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