Бублик здорово начал, но провалил два последующих сета и выбыл из турнира ATP в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл матч 1/8 финала турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником выступил американец Томми Пол, у которого казахстанец выиграл первый сет 7:6. А вот два последующих казахстанец отыграл не лучшим образом - 3:6, 1:6 и остался за бортом турнира. Игра длилась 1 час и 40 минут. В ее ходе Бублик сделал 11 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, тогда как Томми выполнил пять подач навылет и отыграл без двойных ошибок.

Пол в четвертьфинале сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) - Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Отметим, что в первом круге Бублик обыграл Александра Зверева из Германии (7:5, 6:3).