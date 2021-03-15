Бублик стал единственным теннисистом из Казахстана в топ-100 обновленного рейтинга ATP

Первую строчку удерживает Новак Джокович.

Александр Бублик. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Теннис ATP
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Сегодня 09:49

Обновился рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после чего Александр Бублик оказался единственным представителем Казахстана в топ-100, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Бублик поднялся с 44-го на 43-е место. А вот другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял восемь позиций и уже 104-й. При этом Дмитрий Попко, напротив, поднялся на четыре строчки, расположившись на 180-й ступеньке.

В первой тройке оказались серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, что Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае (ОАЭ). Следующим его соперником станет 34-я ракетка мира Янник Синнер из Италии. Игра состоится 16 марта.

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Кукушкин Михаил Попко Дмитрий теннис Бублик Александр
Теннис ATP
0
Сегодня 09:49
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