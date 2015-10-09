Бублик сделал заявление после исторической победы на Australian Open-2026

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№10 ATP) прокомментировал своё историческое достижение на Открытом чемпионате Австралии-2026, передают Vesti.kz.

Казахстанский теннисист впервые в карьере пробился в третий круг турнира в Мельбурне.

Во втором раунде Australian Open Бублик в трёх сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (№54 ATP) — 7:5, 6:4, 7:5. Поединок прошёл в сложных погодных условиях и потребовал от казахстанца максимальной концентрации.

"Впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open! И впервые играл при таком ветре, просто ураган. Спасибо всем за поддержку!" — написал Бублик в своём Telegram-канале.

Следующий соперник

В матче третьего круга Александр Бублик встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (№62 ATP), который также уверенно прошёл первые два раунда соревнований.

О турнире

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии остаётся итальянец Янник Синнер (№2 ATP). Australian Open-2026 проходит в Мельбурне и завершится в конце января.

