Бублик рассказал, как однажды обыграл топового соперника и почему повторить это будет непросто

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) в интервью "Чемпионату" поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с российским игроком Даниилом Медведевым (№13), сообщают Vesti.kz.

Соперники сыграли на уникальном турнире в "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия).

— А я не знаю, я один раз всего у него выиграл. Ну и, в принципе, мне достаточно. Один раз — это хорошо. Самый важный матч, который мы с ним когда-либо играли, я выиграл, поэтому так вполне нормально. Не знаю почему, но на траве в Галле так сложились обстоятельства.

У него был тяжёлый матч перед этим против Саши Зверева, трёхсетовый. Я достаточно легко прошёл четвертьфинал, а потом был тяжелейший матч с Кареном. Но, может быть, я к финалу восстановился чуть лучше, а он в какие-то моменты, может быть, не сыграл так, как он обычно против меня играл. Так что я его обыграл лишь один раз и не знаю, сколько раз ещё получится, — ответил Бублик.