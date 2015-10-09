Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 18:52
 

Бублик рассказал, как однажды обыграл топового соперника и почему повторить это будет непросто

  Комментарии

Поделиться
Бублик рассказал, как однажды обыграл топового соперника и почему повторить это будет непросто Елена Рыбакина. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) в интервью "Чемпионату" поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с российским игроком Даниилом Медведевым (№13), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№11) в интервью "Чемпионату" поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с российским игроком Даниилом Медведевым (№13), сообщают Vesti.kz.

Соперники сыграли на уникальном турнире в "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия).

— Как обыгрывать таких теннисистов, как Даниил Медведев? Именно в настоящих матчах, а не на показательных турнирах?

— А я не знаю, я один раз всего у него выиграл. Ну и, в принципе, мне достаточно. Один раз — это хорошо. Самый важный матч, который мы с ним когда-либо играли, я выиграл, поэтому так вполне нормально. Не знаю почему, но на траве в Галле так сложились обстоятельства.

У него был тяжёлый матч перед этим против Саши Зверева, трёхсетовый. Я достаточно легко прошёл четвертьфинал, а потом был тяжелейший матч с Кареном. Но, может быть, я к финалу восстановился чуть лучше, а он в какие-то моменты, может быть, не сыграл так, как он обычно против меня играл. Так что я его обыграл лишь один раз и не знаю, сколько раз ещё получится, — ответил Бублик.

Напомним, в восьми матчах с Медведевым Бублик одержал лишь одну победу, обыграв россиянина в финале турнира в Галле, который состоялся в июне 2025 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 377 человек

Реклама

Живи спортом!