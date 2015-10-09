Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 17:06
 

Камбэк случился в матче Бублика на уникальном турнире

  Комментарии

Поделиться
Камбэк случился в матче Бублика на уникальном турнире ©KTF

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл (№11 ATP) против россиянина Даниила Медведева (№13 ATP) на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл (№11 ATP) против россиянина Даниила Медведева (№13 ATP) на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Первый сет остался за казахстанцем - 5:2. Но в двух остальных Медведев взял верх - 6:2, 6:2.

Бублик представляет команду "Львы", в которой также играет Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов и россиянки Диана Шнайдер (№21 WTA) и Анастасия Потапова (№51 WTA).

Медведев выступает за команду "Сфинксы", где также собраны вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA), россиянка Вероника Кудерметова (№30 WTA) и россиянин Карен Хачанов (№18 ATP).

Общий счёт противостояния — 76:69 в пользу "Сфинксов".

Сегодня, Путинцева и Кудерметова в паре сыграют против Шнайдер и Потаповой.

"Трофеи Северной Пальмиры" — уникальный международный командный турнир, объединяющий игроков ATP, WTA и легендарных спортсменов прошлого. Основан в 2022 году и проводится в Санкт-Петербурге. Очередной выставочный розыгрыш проходит 29 и 30 ноября.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Жирона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 декабря 01:00   •   не начат
Жирона
Жирона
(Жирона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Жирона
Ничья
Реал М
Проголосовало 66 человек

Реклама

Живи спортом!