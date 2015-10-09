Камбэк случился в матче Бублика на уникальном турнире

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл (№11 ATP) против россиянина Даниила Медведева (№13 ATP) на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Первый сет остался за казахстанцем - 5:2. Но в двух остальных Медведев взял верх - 6:2, 6:2.

Бублик представляет команду "Львы", в которой также играет Таллон Грикспор (№25 ATP) из Нидерландов и россиянки Диана Шнайдер (№21 WTA) и Анастасия Потапова (№51 WTA).

Медведев выступает за команду "Сфинксы", где также собраны вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№72 WTA), россиянка Вероника Кудерметова (№30 WTA) и россиянин Карен Хачанов (№18 ATP).

Общий счёт противостояния — 76:69 в пользу "Сфинксов".

Сегодня, Путинцева и Кудерметова в паре сыграют против Шнайдер и Потаповой.

"Трофеи Северной Пальмиры" — уникальный международный командный турнир, объединяющий игроков ATP, WTA и легендарных спортсменов прошлого. Основан в 2022 году и проводится в Санкт-Петербурге. Очередной выставочный розыгрыш проходит 29 и 30 ноября.

