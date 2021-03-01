Бублик поднялся на три позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд

Обновился рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после чего первая ракетка Казахстана Александр Бублик установил новый личный рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик поднялся на 43-е место, тогда как ранее был 46-м.

Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял две позиции, опустившись с 94-й на 96-ю строчку. При этом Дмитрий Попко рухнул на 183-е место, хотя ранее располагался на три ступеньки выше.

Отметим, что Бублик дошел до финала турнира АТР 250 в Сингапуре, где уступил Алексею Попырину из Австралии - 6:4, 0:6, 2:6.