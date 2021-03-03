Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР

Александр Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым в первом круге турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмены встречались в рамках 1/16-й. Первая ракетка Казахстана обыграл соперника в двух сетах - 7:5, 6:3.

Матч продолжался час и 19 минут. За это время Бублик выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Зверев не совершил ни одной двойной ошибки и взял два гейма на подаче соперника. Отметим, что казахстанец занимает 43-е место в рейтинге АТР, тогда как немецкий теннисист - седьмое.

За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с победителем поединка Томми Пол (США) - Лоренцо Сонего (Италия). Призовой фонд турнира составляет 1 117 900 евро.

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