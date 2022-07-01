Американский теннисист установил мировой рекорд

Американский теннисист Джон Изнер установил рекорд по количеству эйсов за карьеру, сообщает "Р-Спорт".
В матче третьего круга "Уимблдона" против итальянца Янника Синнера американец выполнил 13729-ю подачу навылет в карьере. По этому показателю 24-я ракетка мира обошел хорвата Иво Карловича (13728).
В игре первого круга "Уимблдона" против француза Энцо Куако Изнер сделал 54 эйса, а в матче второго раунда против британца Энди Маррея - 36. Американский теннисист стал пятым игроком в истории турнира, совершившим более тысячи подач навылет.
Изнеру 37 лет. В одиночной карьере он завоевал 16 титулов. Его лучшая позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов - восьмое место. Для американца это 13-й "Уимблдон". Его лучшим результатом на турнире стал выход в полуфинал в 2018 году.
Напомним, что ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером мирового женского тенниса по количеству эйсов в сезоне.
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