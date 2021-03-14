Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае

Он встречался с японцем с более низким рейтингом.

Александр Бублик. Фото: АТР©
Новости спорта Теннис ATP
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Сегодня 21:27

Первая ракетка Казахстана 23-летний Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче он встречался с 25-летним японцем Есихито Нисиокой. Встреча продолжалась почти полтора часа. За это время Бублик выполнил 17 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-пойнтов. Отметим, что казахстанец занимает 44-е место в рейтинге АТР, а Нисиока - 59-е. 

Следующим соперником Бублика станет 34-я ракетка мира Янник Синнер из Италии. Игра состоится 16 марта. 

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ATP Бублик Александр
Теннис ATP
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Сегодня 21:27
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